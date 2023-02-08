Французская прокуратура начала расследование в отношении ПСЖ

Французская прокуратура начала расследование в отношении парижского ПСЖ.

Как пишет Mundo Deportivo, к правоохранителям обратился гражданин Туниса Хишам Буахил, который рассказал о нюансах работы на президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в качестве советника и юриста.

По его словам, зарплату ему платили на напрямую, а через теннисную академию, которая базируется в Дохе.

Более того, в базе данных клуба его не было, а контракт с ним подписали как с тренером по теннису.

В то же время в клубе уже заявили, что Буахила никогда не был сотрудником парижан.