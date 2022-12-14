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Франция вышла в финал чемпионата мира

Новости футбола Сегодня, 15:57
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 обыграла сборную Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал.

Победу французам принесли голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани.

В финале Франция сыграет с Аргентиной. Марокко в матче за 3 место встретится с Хорватией.

Франция – Марокко - 2:0 (1:0)
Голы: Эрнандес, 5 - 1:0, Коло-Муани, 79 - 2:0

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Гризманн, Дембеле (Коло-Муани, 79), Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Амалла, 21; Эз Абде, 78), Эль-Ямик, Дари, Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Зиеш, Амрабат, Унаи, Эн-Несири (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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