Франция вышла в финал чемпионата мира
Новости футбола Сегодня, 15:57
Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 обыграла сборную Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал.
Победу французам принесли голы Тео Эрнандеса и Рандаля Коло-Муани.
В финале Франция сыграет с Аргентиной. Марокко в матче за 3 место встретится с Хорватией.
Франция – Марокко - 2:0 (1:0)
Голы: Эрнандес, 5 - 1:0, Коло-Муани, 79 - 2:0
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Жиру (Тюрам, 65), Гризманн, Дембеле (Коло-Муани, 79), Мбаппе.
Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Амалла, 21; Эз Абде, 78), Эль-Ямик, Дари, Мазрауи (Аттийят-алла, 46), Зиеш, Амрабат, Унаи, Эн-Несири (Амдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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