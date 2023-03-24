Франция уничтожила Нидерланды в отборе Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 17:40
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Франции на своем поле разгромила сборную Нидерландов со счетом 4:0.
Победу французам принесли дубль Килиана Мбаппе, голы Антуана Гризманна и Дайо Упамекано.
Франция – Нидерланды - 4:0 (3:0)
Голы: Гризманн, 2 - 1:0, Упамекано, 8 - 2:0, Мбаппе, 21 - 3:0, Мбаппе, 80 - 4:0
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Конате, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени (Камавинга, 76), Коман (Диаби, 67), Гризманн (Фофана, 77), Мбаппе, Коло-Муани (Жиру, 77).
Нидерланды: Силлессен, Тимбер, ван Дейк, Гертрюйда, Аке, Маласиа, Вейналдум, де Рон (Блинд, 67), Тайлор (Вегорст, 33), Симонс (Классен, 68), Бергейс (Мален, 68), Депай.
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