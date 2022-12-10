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Франция стала последним полуфиналистом чемпионата мира

Новости футбола Вчера, 16:01
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

В матче ¼ финала чемпионата мира-2022 сборная Франции обыграла сборную Англии со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал.

На 17-й минуте счет открыл Орельен Тчуамени, но в начале второго тайма равновесие восстановил Харри Кейн. На 78-й минуте французов вновь вывел вперед Оливье Жиру. Через несколько минут счет сравнять мог Кейн, но не реализовал пенальти.

В ½ финала Франция сыграет с Марокко.

Англия – Франция - 1:2 (0:1)
Голы: Тчуамени, 17 - 0:1, Кейн, 54 (с пенальти) - 1:1, Жиру, 78 - 1:2

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем, Фоден (Рэшфорд, 85), Сака (Стерлинг, 79), Кейн.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Жиру, Гризманн, Дембеле (Коман, 79), Мбаппе.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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