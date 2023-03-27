Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 16:38
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Франции на выезде обыграла сборную Ирландии со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Бенжамен Павар.
Франция, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Ирландия с 0 очков находится на четвертой позиции.
Ирландия – Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Павар, 50 - 0:1
Ирландия: Базуну, Коулмэн, Иган, О`Ши (Браун, 78), Коллинз, Доэрти (Макклейн, 77), Каллен, Моламби (Обафеми, 86), Найт (Джонстон, 77), Огбене, Фергюсон (Ида, 65).
Франция: Меньян, Павар (Кунде, 81), Упамекано, Конате, Эрнандес, Рабьо (Тчуамени, 81), Камавинга, Жиру (Диаби, 65), Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.
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