Франция - Аргентина: когда и где смотреть онлайн матч Олимпийского турнира

Хозяева Олимпиады, французы, сыграют в четвертьфинальном матче футбольного турнира против Аргентины. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту игру.

Франция - Аргентина: что нужно знать о матче

Сборная Франции провела замечательный групповой турнир. В первом матче они разгромили США со счетом 3:0. Далее была непростая победа над сборной Гвинеи 1:0, с двумя не засчитанными голами африканцами. А в заключительном туре Франция одержала еще одну разгромную победу, на этот раз они разобрались с Новой Зеландией и также со счетом 3:0. В результате Ле Бле набрали максимальные девять очков. Более того, они не пропустили ни одного мяча. Это второй лучший показатель среди всех команд Олимпийского турнира по футболу. Кроме этого, у Франции очень хорошая атака - семь забитых, что является третьим лучшим результатом.

Аргентина начала Олимпийский турнир по футболу с поражения. Аргентинцы потерпели минимальное поражение со счетом 1:2. Однако в следующих играх они полностью исправили ситуацию, одержав две победы в двух играх подряд. Сначала Аргентина убедительно победила Ирак со счетом 3:1 и Украину 2:0. В итоге, сборная смогла выйти на второе место в турнирной таблице и пробиться в четвертьфинал.

Франция - Аргентина: когда и где состоится матч

Четвертьфинальный матч олимпийского турнира по футболу между Францией и Аргентиной состоится в пятницу, 2 августа, а начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 23:00

Астана – 00:00

Франция - Аргентина: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.