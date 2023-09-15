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Франческо Тотти может вернуться в Рому

Новости футбола Сегодня, 06:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Франческо Тотти может вернуться в Рому Франческо Тотти может вернуться в Рому

Легенда мирового и итальянского футбола Франческо Тотти в скором времени может вернуться в свой родной клуб – римскую “Рому”.

По словам Тотти, он уже пообщался на эту тему с главным тренером команды Жозе Моуринью.

"Я думаю, что Моуринью хотел бы видеть меня в штабе. Мы общались, но не могу рассказать вам детали. Возможно, это случится уже в этом году или, может быть, в следующем. Мне очень не хватает "Ромы". Хотя, на самом деле, это может сказать любой бывший игрок команды", - цитирует Тотти ITASportPress.

Легендарный футболист всю свою карьеру провел в стане “Ромы”. За команду из столицы Италии он играл с 1992 по 2017 год, после чего стал директором клуба.

В 2019 году он покинул должность, после чего основал два скаутинговых агентства в Риме.

Во время выступления за "Рому" Тотти один раз выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок Италии (сезоны 2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007).

В составе сборной Италии нападающий стал чемпионом мира в 2006 году.

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