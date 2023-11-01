Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира

Авторитетное издание Four-Four-Two представило лучших футболистов мира, которые выступают на позиции правого защитника.

Возглавил рейтинг лидер английского “Манчестер Сити” Кайл Уолкер. Следом за ним расположились Ашраф Хакими из французского ПСЖ и Трент Александер-Арнольд из английского “Ливерпуля”.

В список лучших правых защитников 2022 года вошли следующие футболисты:

1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», сборная Англии).

2. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко).

3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии).

4. Киран Триппьер («Ньюкасл», сборная Англии).

5. Жоау Канселу («Барселона», сборная Португалии).

6. Бен Уайт («Арсенал», сборная Англии).

7. Жереми Фримпонг («Байер»).

8. Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид).

9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи», сборная Италии).

10. Рис Джеймс («Челси», сборная Англии).

Напомним, что в минувшем сезоне Уолкер помог "Манчестер Сити" оформить требл - команда выиграла национальный чемпионат, кубок и Лигу чемпионов.

Кроме того, в составе сборной Англии он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре.