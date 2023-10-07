ФОТО. Жуткая травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ

7 октября проходит матч 8-го тура АПЛ между клубами Фулхэм и Шеффилд Юнайтед. После первого тайма счет 0:0.

На 35-й минуте 35-летний английский защитник Крис Бэшем был заменен. Вместо него на поле появился Джек Робинсон.

Бэшем получил жуткую травму, а точнее - открытый перелом. Крис пытался сделать навес с фланга, но зарылся шипами в газон, а опорная нога не выдержала вес игрока, скорость и вектор направления игрока.

Врачи не стали ничего предпринимать на поле, вынесли игрока. Вправлять кость нужно в безопасной среде под контролем хирургов.

ФОТО. Жутка травма. Игрок Шеффилд Юнайтед получил открытый перелом в матче АПЛ (новость имеет фото, которые не рассчитаны для лиц моложе 18 лет. этот контент не рекомендуется для просмотра особо чувствительным лицам)