ФОТО. Саккари расплакалась после поражения от Соболенко на Итоговом турнире

Греческая теннисистка Мария Саккари расплакалась после поражения от белоруски Арины Соболенко в матче Итогового турнира WTA в Канкуне, Мексика.

Встреча завершилась разгромной победой лучшей теннисистки мира со счетом 6:0, 6:1.

"У меня нет слов. Мне кажется очевидным, что я не ощущала свою игру, это было неудобно для меня. Это был очень плохой день. Думаю, я не первый и не последний человек, который плачет на корте. Это неприятно. Никто не любит, когда его унижают на корте", - сказала Саккари после матча.

Отметим, что Сакаари занимает девятое место в мировом рейтинге.

Напомним, что финальный матч Итогового турнира WTA-2023 запланирован на 5 ноября. Текущей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия. В этом году она не прошла квалификацию на турнир.

По мнению букмекерских контор, именно Арина Соболенко является главным претендентом на победу в турнире. Если это случится, она гарантировано завершит год в качестве лидера мирового рейтинга.