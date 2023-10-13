ФОТО. Неймара закидали попкорном после неудачного матча сборной Бразилии

Бразильский форвард Неймар попал в неприятную ситуацию по ходу матча отборочного цикла чемпионата мира-2026 против команды Венесуэлы.

Встреча проходила в Бразилии и завершилась со счетом 1:1. Бразильцы вышли вперед в начале второго тайма (гол забили с передачи Неймара), однако уже под занавес встречи венесуэльцы смогли сравнять счет, что стало большой сенсацией.

После матча болельщики выразили свое недовольство и сорвались на Неймаре. Бразильца закидали попкорном с трибун.

Форвард также был на взводе и не стал терпеть такого хамства. В ответ начал он начал кричать на хулигана.

Позже Неймар предложил этому человеку выйти на поле и сыграть вместо него, но разумеется дальше разговоров дело не дошло.

Все это попало в кадр видеокамер.

Напомним, что после трех сыгранных матчей в отборе на мировое первенство команда Бразилии идет на втором месте в турнирной таблице и имеет в своем активе семь очков. Лидирует Аргентина, которая набрала девять баллов в трех играх.