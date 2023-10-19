ФОТО. Месси поддержал Неймара, получившего страшную травму

Форвард сборной Аргентины и американского “Интер Майами” Лионель Месси поддержал своего бывшего партнера по “Барселоне” и ПСЖ Неймара.

Как известно, нападающий сборной Бразилии и саудовского “Аль-Хиляля” получил серьезную травму.

По этому печальному случаю аргентинец опубликовал совместное фото с бразильцем в социальных сетях и подписал снимок фразой: «Желаю тебе много сил».

Ранее стало известно, что Неймар уже точно не выйдет на поле в 2023 году из-за полученной травмы в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Медики подтвердили у футболиста повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция и долгое лечение. Ожидается, что на восстановление уйдет около года.

Напомним, что Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Он подписал соглашение, рассчитанное до 2025 года. Бразилец назвал полученную травму самым тяжелым моментом в своей профессиональной карьере.