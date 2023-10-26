ФОТО. Легендарная Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко с общего фото

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс обрезала фигуру Арины Соболенко с общего снимка.

Уильямс сфотографировалась с Соболенко, Каролин Возняцки и бизнесменом Давидом Грутманом в одном из ресторанов в Майами.

Однако Серена в своем Instagram опубликовала общий снимок только с Каролин и Давидом, а Арина, которая занимает первую строчку рейтинга WTA, на фотографии так и не появилась.

Интересно, что в своем Instagram Соболенко выложила фото со всеми «участниками» фотографии.

Также 15-я ракетка мира Людмила Самсонова назвала настоящим лидером женского тенниса Игу Свентек, хотя именно Соболенко является 1-й ракеткой мира.