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ФОТО. Холанд сдержал обещание, которое дал Дрогба на церемонии вручения Золотого мяча

Новости футбола Вчера, 07:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
ФОТО. Холанд сдержал обещание, которое дал Дрогба на церемонии вручения Золотого мяча ФОТО. Холанд сдержал обещание, которое дал Дрогба на церемонии вручения Золотого мяча

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд записал на свой счет очередные голы в Лиге чемпионов. Вчера норвежский талант оформил дубль в ворота “Янг Бойз” из Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Холанд записал на свой счет первый гол, отличившись с пенальти. Но отпраздновал он его в необычном стиле – в стиле бывшего форварда “Челси” Дидье Дрогба, расставив руки в стороны.

Отпраздновать гол в таком стиле Холанд пообещал на церемонии вручения “Золотого мяча”. Тогда Дрогба спросил у него, какое празднование ему нравится больше - его или Гари Линекера, который вручал приз Герда Мюллера норвежца.

После этого вопроса норвежец сказал следующее: “Вы узнаете, когда я забью в следующий раз”. Теперь же стало ясно, чье празднование было больше по душе для Холанда.

Интересно, что Холанд в игре Лиги чемпионов был заменен еще в перерыве, так как получил травму.

В Лиге чемпионов на счету норвежца теперь 39 голов в 34 матчах.

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