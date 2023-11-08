ФОТО. Холанд сдержал обещание, которое дал Дрогба на церемонии вручения Золотого мяча

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд записал на свой счет очередные голы в Лиге чемпионов. Вчера норвежский талант оформил дубль в ворота “Янг Бойз” из Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Холанд записал на свой счет первый гол, отличившись с пенальти. Но отпраздновал он его в необычном стиле – в стиле бывшего форварда “Челси” Дидье Дрогба, расставив руки в стороны.

Отпраздновать гол в таком стиле Холанд пообещал на церемонии вручения “Золотого мяча”. Тогда Дрогба спросил у него, какое празднование ему нравится больше - его или Гари Линекера, который вручал приз Герда Мюллера норвежца.

После этого вопроса норвежец сказал следующее: “Вы узнаете, когда я забью в следующий раз”. Теперь же стало ясно, чье празднование было больше по душе для Холанда.

Интересно, что Холанд в игре Лиги чемпионов был заменен еще в перерыве, так как получил травму.

В Лиге чемпионов на счету норвежца теперь 39 голов в 34 матчах.