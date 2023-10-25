ФОТО. Ферран Торрес посвятил гол в Лиге чемпионов своей бабушке

Вечером 25 октября каталонская Барселона на своем поле принимала донецкий Шахтер в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.

Первый гол в составе каталонцев забил вингер Ферран Торрес. После взятия ворот он поднял свою футболку, под которой была другая со словами об умершей бабушке футболиста.

На футболке были написаны слова: “Это для тебя, бабушка”.

СМИ выяснили, что бабушка Торреса скончалась незадолго до начала матча.

Напомним, после победы над украинской командой Барселона укрепила своё лидерство в группе Н. На данный момент в активе чемпиона Испании девять очков в трех матчах Лиги чемпионов. Что касается украинской команды, то Шахтёр находится на третьем месте и имеет в своем активе три очка.

Отметим, что в чемпионате Испании каталонская Барселона пока ведет борьбу за первое место с Реалом и Жироной, которые опережают ее в турнирной таблице.