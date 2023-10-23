ФОТО. Фанаты Ливерпуля вывесили флаги Палестины на матче АПЛ

Болельщики «Ливерпуля» вывесили флаги Палестины во время домашней игры девятого тура чемпионата Англии против «Эвертона».

Как пишет GB News, на трибунах был замечен баннер со словами For God's sake save Gaza («Ради Бога, спасите Газу»).

Согласно информации Olt Sports, во время минуты молчания, с которой начиналась встреча, болельщики с трибун начали скандировать фразу Free Palestine («Освободите Палестину»).

Напомним, что еще до этой встречи руководство английского чемпионата приняло решение запретить демонстрации флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура.

Помимо этого, руководство «Ливерпуля» запретило своим болельщикам развернуть на трибунах баннер, посвященный погибшим болельщикам из Израиля.

В настоящее время Израиль и Палестина находятся вооруженном конфликте. Ежедневно там гибнут сотни мирных граждан, при этом Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа.