EA Sports представила команду недели в FC 24.

Самый высокий рейтинг в команде недели получил Федерико Вальверде – 89.

В топ-3 по рейтингу также вошли Сергей Милинкович-Савич (87), Кингсли Коман и Ромелу Лукаку (86).

Отметим, что номинальный форвард Милана Оливье Жиру получил карточку вратаря с рейтингом 84.

Форвард Милана сыграл в воротах в конце игры против «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна. 37-летний французский нападающий сумел спасти команду в одном из эпизодов.

ФОТО. EA Sports включила Жиру в команду недели в FC24 на позиции вратаря