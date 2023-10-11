ФОТО. EA Sports включила Жиру в команду недели в FC24 на позиции вратаря
Новости футбола Сегодня, 16:18
ФОТО: Claudio Villa
EA Sports представила команду недели в FC 24.
Самый высокий рейтинг в команде недели получил Федерико Вальверде – 89.
В топ-3 по рейтингу также вошли Сергей Милинкович-Савич (87), Кингсли Коман и Ромелу Лукаку (86).
Отметим, что номинальный форвард Милана Оливье Жиру получил карточку вратаря с рейтингом 84.
Форвард Милана сыграл в воротах в конце игры против «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна. 37-летний французский нападающий сумел спасти команду в одном из эпизодов.
ФОТО. EA Sports включила Жиру в команду недели в FC24 на позиции вратаря
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