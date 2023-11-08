8 ноября проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтел».

На первых минутах встречи один из болельщиков выбежал на поле.

В руках он держал флаг Палестины, на котором была нанесена надпись:

«Прекратите убивать детей в Газе».

Через несколько секунд фанат был пойман работниками стадиона.

После первого тайма счет 2:2.

Отметим, что на 42-й минуте прямую красную получил Маркус Рэшфорд. К первой половине поединка арбитр добавил 13 минут.

ФОТО. Болельщик выбежал на поле в матче ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед с флагом Палестины