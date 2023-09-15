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ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство

Новости футбола Сегодня, 01:00
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство

Легенда мирового футбола Роналдо крестился в 46 лет.

Бывший футболист сборной Бразилии сообщил об этом в социальных сетях.

“Сегодня был особый день. Я крестился! Христианская вера всегда была неотъемлемой частью моей жизни, но я решил креститься только сейчас. Я подтверждаю свою веру и свою приверженность пути добра, и верю в любовь Иисуса”, - написал двукратный чемпион мира и обладатель двух “Золотых мячей”.

На клубном уровне бразильский феномен отыграл 455 матчей, забил 298 голов и сделал 76 голевых передач. На протяжении карьеры он защищал цвета ряда клубов, в числе которых "Реал Мадрид", "Интер", "Барселона" и "Милан".

Роналду является обладателем Кубка УЕФА (2002/2003, 2006/2007) и дважды Суперкубка УЕФА (2001/2002, 2006/2007).

В составе сборной Бразилии нападающий провел 99 матчей, забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. Вместе с командой он выиграл два чемпионата мира (1994, 2002) и дважды победил на Копа Америка (1996/1997, 1998/1999).

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