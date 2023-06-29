Форвард украинской молодежки заинтересовал четыре клуба из Европы

Блестящее выступление форварда молодежной сборной Украины Богдана Вьюнника на молодежном Евро-2023 не осталось без внимания.

В услугах молодого футболиста уже заинтересовались европейские клубы.

Как пишет источник, за игроком следят швейцарские “Янг Бойз”, “Санкт-Галлен” и “Люцерн”. Кроме того, он попал на радары скаутов из “Динамо” (Ческе Будейовице), который уже предложил “Шахтеру” взять игрока в аренду с правом последующего выкупа.

Вторую половину прошлого сезона Вьюнник провел в аренде в австрийском клубе “Грацер”, за который забил один гол в 14 матчах.