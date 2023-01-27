Форвард сборной Украины Довбик может перейти в клуб АПЛ

“Эвертон” может подписать форварда “Днепра-1” и сборной Украины Артема Довбика.

Украинца захотели подписать после того, как сорвался трансфер форварда Арно Данджумы.

По данным источников, трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно, так как “ирискам” нужно искать усиление состава для сохранения прописки в АПЛ.

Интересно, что в составе “Эвертона” уже играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Довбик в текущем сезоне забил 16 голов в 22 матчах за свою команду.