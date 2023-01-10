Форвард сборной Украины Довбик может перебраться в чемпионат Бельгии

Бельгийский “Брюгге” заинтересован в подписании форварда сборной Украины Артема Довбика.

Напомним, что сейчас в составе этого бельгийского коллектива играют еще двое игроков украинской сборной - защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук.

Как пишет источник, за форварда “Днепра-1” “Брюгге” готов заплатить 6,5 млн евро.

Также в услугах 25-летнего форварда заинтересован турецкий “Трабзонспор”.

Отметим, что в этом сезоне Довбик провел 15 матчей УПЛ и забил 11 мячей.