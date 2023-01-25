Форвард сборной Франции отказался перейти в "Челси"

Нападающий менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркус Тюрам отказался перейти в "Челси", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист намерен доиграть за немецкий клуб до конца длительности контракта, который завершается летом 2023 года. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно и получить большой подписной бонус.

Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Барселона”, “Бавария” и “Интер".

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

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