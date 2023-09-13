Форвард сборной Бразилии заявил, что ему нужна помощь психолога

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон не стал скрывать и признался, что ему стоит обратиться к психологу.

По словам футболиста, он чувствует себя счастливым на футбольном поле, но некоторые события вне игры влияют на его состояния.

“На поле я чувствую себя счастливым, я стараюсь помогать команде. Но иногда все идет не так, как задумывается. Я думаю, что это связано с тем, что происходит вне поля и становится преградой для меня. Даже если вы стремитесь делать все правильно, все может идти не так, как хотелось бы. Последние пять месяцев были довольно беспокойными для меня вне поля. Сейчас дома все в порядке, и те люди, которые думали только о моих деньгах, ушли”, - сказал он.

Бразилец признался, что обратится к специалисту по возвращению в Англию. По словам футболиста, это поможет ему стать сильнее.

Ришарлисон верит, что после общения с психологом все наладится.

Интересно, что недавно о своем общении с психологом рассказал его партнер по сборной Родриго.