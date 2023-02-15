Форвард "Реала" Родриго едва не перешел в "Барселону"

Нападающий “Реала” Родриго Гоэс рассказал, что несколько лет назад он мог перейти в “Барселону”.

“У меня всегда были две футболки - ”Реала" и “Барселоны”. Мне пришлось делать выбор между ними. У меня все было согласовано с “Барселоной”, но неожиданно в борьбу за меня вступил “Реал”. Это меня очень удивило. Сначала я очень боялся, но потом оказалось, что этот момент стал одним из самых счастливых в моей жизни", - приводит слова Родриго Goal.

Напомним, что бразилец перешел в “Реал” летом 2019 года из “Сантоса” за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Родриго провел за “Реал” 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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