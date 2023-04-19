Форвард “Реала” рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Форвард “Реала” Родриго в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против “Челси” оформил дубль.

Свой первый гол в ворота англичан он отпраздновал в стиле своего кумира Криштиану Роналду.

"Когда забил, первым делом хотел проскользить по газону на коленях, но они у меня слегка чувствительны при сгибании. Поэтому я решил скопировать празднование гола от своего кумира Криштиану и повторить то, как празднует он.

Какое же наслаждение быть игроком лучшего клуба в мире", - сказал молодой футболист.