Форвард ПСЖ близок к переходу в клуб Бундеслиги

Форвард ПСЖ Уго Экитике достиг принципиальной договоренности с Айнтрахтом о контракте, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что нападающий готов пойти на существенное снижение зарплаты ради перехода в немецкий клуб. В настоящее время Экитике зарабатывает порядка четырех миллионов евро за сезон.

В ближайшее время Айнтрахт начнет переговоры с французским грандом о переходе футболиста.

21-летний Экитике стал игроком ПСЖ летом 2022 года и с того времени забил четыре гола в 33 встречах. В текущем сезоне игрок провел на поле всего восемь минут.

В январе Айнтрахт арендовал двух футболистов из АПЛ - Донни ван де Бека у Манчестер Юнайтед и Сашу Калайджича у Вулверхэмптона.

Команда из Франкфурта занимает шестое место в таблице Бундеслиги после 18 туров с 28 очками в активе.