Форвард “Наполи” Осимхен заинтересовал три европейских гранда

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен является одним из самых востребованных игроков на летнем трансферном рынке.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в числе претендентов на футболиста числятся "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "ПСЖ".

В то же время нигерийский футболист имеет действующий контракт со своим клубом до 2025 года.

Отметим, что на данный момент он является лучшим бомбардиром Серии А с 21 голом в 24 матчах.