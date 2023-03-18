Форвард “МЮ" планирует жениться на девушке, которая обвиняла его в изнасиловании

Форвард “Манчестер Юнайтед” Мэйсон Гринвуд планирует жениться на своей девушке Хэрриет Робсон, которая ранее обвинила его в изнасиловании.

По данным источников, пара также ждет ребенка.

В январе 2022 года Гринвуда задержали по подозрению в изнасиловании, но в феврале все обвинения были сняты.

Футболист все еще не играет за команду, так как отстранен на время проведения внутреннего расследования.