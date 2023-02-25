Форвард "МЮ" Гринвуд ждет ребенка от девушки, которая обвинила его в изнасиловании

Форвард “Манчестер Юнайтед” Мэйсон Гринвуд впервые станет отцом.

Как пишет The Sun, матерью первенца футболиста должна стать Харриет Робсон, которая обвиняла его в нападении и изнасиловании в январе 2022 года.

Скандальная история обрела огласки в начале прошлого года, но около трёх недель назад с футболиста сняли все обвинения.

Из-за скандала остается неясным, возобновит ли 21-летний английский футболист карьеру в своей команде, так как там решили провести внутреннее расследование.