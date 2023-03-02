Форвард "МЮ" Гринвуд получил предложения из Турции

Несколько турецких клубов проявляют интерес к нападающему “Манчестер Юнайтед” Мэйсону Гринвуду, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, турки хотят арендовать форварда до лета. Ранее руководство манкунианцев приняло решение не выпускать футболиста на поле до тех пор, пока не завершится внутреннее расследование в связи с обвинениями в его адрес по поводу домашнего насилия. В этом сезоне он на поле не выходил.

21-летний Гринвуд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за клуб 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Форварда "Спартака" могут арестовать.