Форвард "Манчестер Сити" Альварес установил уникальное достижение

Нападающий “Манчестер Сити” и сборной Аргентины Хулиан Альварес стал первым в истории футболистом, который за один сезон выиграл чемпионат мира и оформил “Золотой хет-трик”.

Кроме мирового первенства форвард стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Альварес провел за “Манчестер Сити” 49 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.