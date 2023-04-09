Форвард "Кристал Пэлас" Олисе установил уникальный рекорд АПЛ

Нападающий “Кристал Пэлас” и молодежной сборной Франции Майкл Олисе установил уникальный рекорд Премьер-лиги в матче 29-го тура против “Лидса” (5:1).

Француз в возрасте 21 года и 118 дней стал самым молодым игроком, который сделал хет-трик из голевых передач без использования штрафных и угловых ударов. Форвард помог отличился Эберечи Эзе, Джордану Айю и Одсонну Эдуару.

В нынешнем сезоне 21-летний Олисе провел за “Кристал Пэлас” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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