Форвард киевского "Динамо" Кулач определился с новым клубом

Нападающий киевского “Динамо” Владислав Кулач перейдет в “Зиру” из Азербайджана, сообщает журналист Фуад Алакбаров в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже заключил контракт с клубом из пригорода Баку. Условия трансфера форварда не разглашаются.

В нынешнем сезоне 29-летний Кулач из-за травмы провел за “Динамо” всего два матча, отыграв в сумме 37 минут. Ранее сообщалось, что игрок оказался не нужным наставнику команды Мирче Луческу.

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