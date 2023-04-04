Форвард "Челси" пожаловался на зависимость от сахара
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
Форвард “Челси" Кай Хавертц пожаловался на то, что зависим от сахара.
По словам футболиста, когда он не употреблял сладости - его организм испытывал стресс.
"Я нанимал диетолога, чтобы более профессионально подходить к этому вопросу. Я полностью изменил свою диету в течение полугода. Диета сказалась на здоровье, и я почувствовал себя плохо. Я попытался следовать совету отказаться от сахара, но это не привело к достижению ожидаемых результатов.
В конечном итоге, я нашел диетолога с другим подходом, который посоветовал ему пить "Фанту" и включить сахар в свой рацион. Я заметил, что сила и энергия вернулись, и я снова чувствовал себя хорошо", - сказал он.
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