Форвард "Челси" пожаловался на зависимость от сахара

Форвард “Челси" Кай Хавертц пожаловался на то, что зависим от сахара.

По словам футболиста, когда он не употреблял сладости - его организм испытывал стресс.

"Я нанимал диетолога, чтобы более профессионально подходить к этому вопросу. Я полностью изменил свою диету в течение полугода. Диета сказалась на здоровье, и я почувствовал себя плохо. Я попытался следовать совету отказаться от сахара, но это не привело к достижению ожидаемых результатов.

В конечном итоге, я нашел диетолога с другим подходом, который посоветовал ему пить "Фанту" и включить сахар в свой рацион. Я заметил, что сила и энергия вернулись, и я снова чувствовал себя хорошо", - сказал он.