Форвард "Челси" получил сразу четыре предложения из Саудовской Аравии

Габонский форвард “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг снова может перейти в новую команду.

Как пишет источник, его зовут сразу четыре команды из Саудовской Аравии.

Соглашение африканца с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в €7 млн.

В прошлом сезоне бомбардир сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил три гола.