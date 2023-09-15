Форвард Брентфорда Тони возвращается к тренировкам

Нападающему Брентфорда разрешили вернуться к тренировкам после скандала со ставками. Айвен Тони с воскресенья может приступать к тренировкам со своей командой после длительной дисквалификации. Об этом в интервью Sky Sports рассказал менеджер Брентфорда Томас Франк.

«Мы закрыли эту тему. Единственное, что я хотел бы сказать — это то, что Премьер-лига и ФА должны помочь футболистам. Нам следует пересмотреть эти правила, как я уже говорил раньше. Для нас очень хорошо, что Тони вернулся. Он очень хороший игрок, но, что еще важнее, человек, который усердно тренируется и привносит в команду много позитивной энергии. Он также очень рад вернуться в футбол и к своим товарищам по команде. Я очень горжусь Айвеном. Путь, который он прошел, стойкость, которую он проявлял на протяжении всей своей жизни, и показанный им прогресс были потрясающими. Он должен быть примером для многих людей. Без сомнения, он еще поможет нам, конечно, было бы здорово иметь его в команде. Но пока это невозможно».

Напомним, что в начале этого года, по итогам длительного расследования, игрок получил восьмимесячную дисквалификацию ща нарушение правил ставок. Проще говоря, футболист делал ставки на матчи команд, в которых на тот момент играл. Также добавим, что на поле Тони сможет вернуться не раньше 16 января 2024 года.

К слову, раньше была информация, что зимой форварда может подписать Челси