Форвард "Бенфики" перебрался в "Сельту"

Форвард “Бенфики” Харис Сеферович продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Футболист перебрался в “Сельту” на правах аренды.

Напомним, что с лета швейцарский футболист играл в аренде в турецком “Галатасарае”.

В этом сезоне он провел 13 матчей и забил 2 гола за турецкий клуб.