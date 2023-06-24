Форвард "Арсенала" заявил о желании сменить клуб

Форвард "Арсенала" Эдди Нкетиа может покинуть команду после того, как ряды “канониров” пополнил форвард "Челси" Кай Хаверц.

По данным The Sun, Нкетиа желает получать больше игровой практики, а появление немецкого форварда может заставить 24-летнего англичанина задуматься о будущем.

Соглашение Нкетиа с "Арсеналом" рассчитано до лета 2027 года. На портале Transfermarkt его оценивают в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нкетиа сыграл в 9 матчах, забил девять мячей и отдал три голевых паса.