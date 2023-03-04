Форвард "Арсенала" получил травму

Наставник “Арсенала” Микель Артета рассказал о характере повреждения форварда команды Эдварда Нкетиа.

По словам специалиста, сейчас молодой форвард восстанавливается от ушиба правого голеностопа.

"Мы оцениваем его состояние. Пока не могу ничего сказать о том, как он будет чувствовать себя на тренировках.

Мы не должны ничего исключать. Он настроен очень позитивно, надеюсь, он будет в порядке. Будем надеяться, что он выбыл не надолго", – сказал Артета.