Форвард Арсенала интересен испанским грандам

По информации AS, Габриэл Жезус летом прошлого года мог продолжить карьеру в чемпионате Испании, а не в лондонском Арсенале.

Реал и Барселона пристально следили за ситуацией вокруг игрока и рассматривали его как главного кандидата на усиление игры в атаке. Однако ни одному из испанских клубов осуществить трансфер не удалось, ведь Арсенал тогда заплатил Манчестер Сити за Жезуса 52,2 миллиона евро. Реал и Барса подобную сумму платить были не готовы.

Источник сообщает, что и Барселона, и Реал не оставили идеи подписания 26-летнего форварда. Трансфермаркт оценивает его в 75 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Жезус провел за Арсенал 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что вчера Арсенал из-за спорного гола проиграл Ньюкаслу.