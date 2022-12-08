Форвард Аргентины Мартинес играет на уколах на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 03:56
Агент форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса рассказал о травме футболиста, которую он получил на чемпионате мира в Катаре.
По словам представителя аргентинца, футболист испытывает боль в правом голеностопе. Несмотря на это, нападающий сыграл во всех матчах команды на турнире.
"Ему делают уколы, чтобы он мог выходить на поле. Лаутаро очень силен, но отмененные арбитром голы в матче с Саудовской Аравией дались ему непросто.
Лаутаро много работал над тем, чтобы избавиться от боли. Как только болевые ощущения пройдут, он сможет проявить себя на поле, так как это форвард мирового класса", – сказал агент.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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