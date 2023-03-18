Фонсека заявил о желании возглавить сборную Украины

Тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Украины.

На данный момент он не планирует стать тренером национальной команды, но чувствует связь с этой страной благодаря своей жене и сыну, которые являются украинцами.

"Я хочу отдать долг Украине и украинцам", - сказал Фонсека.

Отметим, что в свое время Фонсека поработал с донецким “Шахтером”.

В настоящее время "Лилль" занимает шестое место в чемпионате Франции и отстает от четвертого места на пять очков.