Фонсека заявил о желании возглавить сборную Украины
Новости футбола Сегодня, 04:29
Фото: открытые источники
Тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Украины.
На данный момент он не планирует стать тренером национальной команды, но чувствует связь с этой страной благодаря своей жене и сыну, которые являются украинцами.
"Я хочу отдать долг Украине и украинцам", - сказал Фонсека.
Отметим, что в свое время Фонсека поработал с донецким “Шахтером”.
В настоящее время "Лилль" занимает шестое место в чемпионате Франции и отстает от четвертого места на пять очков.
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