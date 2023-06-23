Фонсека может поехать тренировать конкурентов Роналду

Главный тренер французского клуба "Лилль" Паулу Фонсека может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как пишет Footmercato, его хотят пригласить боссы местного "Аль-Хиляля".

Условия контракта не сообщаются.

Напомним, что португалец был назначен на пост главного тренера в летом 2022 года.