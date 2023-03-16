Фофана сравнил Мудрика и Мбаппе

Защитник “Челси” Уэсли Фофана считает, что его одноклубник Михаил Мудрик быстрее форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Об этом он заявил в видео на клубном ютуб-канале.

Недавно Мудрик признался, что скорость является его сильнейшим показателем, но он все еще не удовлетворен своими результатами и хотел бы иметь рейтинг 99 в карточках FIFA.

Фофана подтвердил, что считает Мудрика быстрейшим игроком, с которым ему приходилось играть, и уверен, что у Мбаппе нет шансов сравниться с ним.