Флик рассказал, кто для него является ориентиром при построении команды в Барселоне

Новый главный тренер Барселоны Ханси Флик рассказал, на кого он будет ориентироваться во время своей работы в каталонском клубе.

“Здесь, в Барсе, мы хотим сделать что-то похожее на то, что Пеп Гвардиола построил в Ман Сити! Это наш путь”, – цитирует Флика Diario Sport.

Гвардиола ранее очень успешно работал с Барселоной, выиграв с ней два трофея Лиги чемпионов.

Читайте также: Барселона готова отказаться от трансфера Уильямса в пользу звезды клуба Бундеслиги

В ночь с 30 на 31 июля Барселона именно против Манчестер Сити сыграла свой первый матч в рамках предсезонного турне по США. В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти точнее были вице-чемпионы Испании.

Напомним, на должности главного тренера Барселоны Флик сменил Хави. До этого он тренировал Баварию и сборную Германии.