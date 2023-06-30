Фирмино завершает переход в клуб из Саудовской Аравии

31-летний бразильский футболист Роберто Фирмино продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, бразилец уже договорился с клубом "Аль-Ахли" из города Джидда.

В ближайшее время Фирмино пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт. Соглашение с саудовским клубом будет рассчитано на три сезона.

В новый клуб бразилец перейдет в качестве свободного агента, так как его контракт с "Ливерпулем" уже истек.