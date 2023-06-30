Фирмино завершает переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Ливерпуля
31-летний бразильский футболист Роберто Фирмино продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, бразилец уже договорился с клубом "Аль-Ахли" из города Джидда.
В ближайшее время Фирмино пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт. Соглашение с саудовским клубом будет рассчитано на три сезона.
В новый клуб бразилец перейдет в качестве свободного агента, так как его контракт с "Ливерпулем" уже истек.
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