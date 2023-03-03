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Фирмино принял решение по своему будущему в "Ливерпуле"

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен

Бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем решении главному тренеру мерсисайдского клуба Юргену Клоппу. Контракт бразильца с “красными” истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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