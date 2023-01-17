Фирмино ответил на предложение от клуба из Саудовской Аравии

Бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино отказался перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста не привлек вариант с выступлением на Ближнем Востоке, несмотря на выгодное предложение в финансовом плане. Напомним, что ранее в саудовский “Аль-Наср” перешел Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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