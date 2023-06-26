Фирмино может поехать играть к Роналду

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино близок к смене клуба.

Известный футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет "Аль-Ахли".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны уже ведут переговоры. Ранее сообщалось, что на Фирмино также претендовал "Ювентус".

Напомним, что соглашение нападающего с "Ливерпулем" истекает в конце июня 2023 года.

В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.